Почти половина русскоязычных в Финляндии чувствуют себя "немножко финнами"

Только треть русскоязычных, проживающих в Финляндии, считают себя полностью русскими. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого по заказу столичного региона и министерства юстиции Суоми.

Это говорит о процессе интеграции, когда приезжие идентифицируют себя как с финской культурой, так и с культурой страны своего происхождения.

24% русскоязычных полностью ощущают себя частью финского общества, а 63 % – лишь в какой-то мере, пишет 30 сентября Yle. В то же время финнами респонденты ощущают себя значительно реже.

Среди русскоязычных 3% ответили, что ощущают себя полностью финнами, 19% – ощущают себя финнами в значительной мере и 45% – в незначительной степени. 30% ответили, что совсем не ощущают себя финнами.

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Очень многие, кто переехал жить в Финляндию, связей с родиной не теряют – контакты со страной происхождения поддерживают большинство русскоязычных (85%).

Любопытно, что лучше всех финским языком владеют сомалийцы, однако у 45% из них нет ни одного финского друга. Среди арабов этот показатель равен 32%.

Многие эмигранты чувствуют, что у финнов слишком односторонее представление о стране, откуда они приехали, в СМИ о них пишут в более негативном ключе, чем есть на самом деле. Среди русскоязычных такое впечатление создаётся у 56% респондентов. Для сравнения: среди сомалийцев и арабов – 82% и 72% соответственно. При этом эстонцы и англоговорящие такой проблемы не замечают. Каждый второй носитель русского языка чувствовал дискриминацию на трудовом рынке.То же самое испытывал каждый четвёртый эстонец и девять из десяти сомалийцев.

Интересно также, что менее трети русскоязычных абсолютно уверены в том, что хотели бы остаться жить в Финляндии. В целом этого желают 74%.

Напомним, в 2018 году ВНЖ в Финляндии получили 7,9 тысячи россиян, обладателями паспорта этой страны стали 1800 граждан РФ, и почти 500 россиян в прошлом году попросили в Суоми убежища.

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