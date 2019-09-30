Средняя ставка по ипотеке в России впервые с января опустилась ниже 10%

В августе средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях составила 9,9%, опустившись ниже 10% впервые с января. Об этом 30 сентября сообщает ЦБ.

Ставки по ипотеке начали расти с сентября 2018 года. Если год назад они составляли 9,41%, то к апрелю 2019-го этот показатель вырос до 10,55%. После этого ставка ежемесячно снижалась и в июле опустилась до 10,24%. При этом, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», ожидалось, что средний уровень ипотечной ставки в 2019 году составит 8,9% годовых. К 2021 году ее планировали снизить до 8,5%, а к 2024-му — до 7,9%.

В ЦБ также отметили рост количества ипотечных жилищных кредитов, выданных банками, — в августе их число достигло 107 тысяч, а общая сумма — 236 млрд рублей. Это на 6,3% больше, чем в июле. При этом общая сумма ипотечных кредитов, выданных в январе – августе 2019 года, превысила 1,7 трлн рублей — на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.