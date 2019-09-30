Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съемок на чемпионате мира в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) организаторы применили спорную новинку — вставили в стартовые блоки бегунов камеры. Некоторые спортсмены уже выступили против подобных съемок снизу, считая их слишком интимными.

Des cam?ras sur les starting-blocks pour les Mondiaux de Doha https://t.co/fYzar2OnFO pic.twitter.com/kemuTb2HJG — L'?QUIPE (@lequipe) September 28, 2019

Первой об этой проблеме высказалась немецкая бегунья Джина Люкенкемпер. «Принимала ли женщина участие в разработке подобного устройства? Я так не думаю. Вряд ли эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует Люкенкемпер Bild.

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Ее партнер по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съемку.

Легкоатлетическая ассоциация Германии уже обратилась к IAAF с жалобой на организаторов.

Отметим, что чемпионат мира проходит с серьезными проблемами. Спортсмены жалуются на жару и отсутствие зрителей на стадионе.