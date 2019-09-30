Петербуржец объяснил, как запер Садовую, встав вторым рядом. «Герой», пустивший Porsche по ступеням, остался в тени

Постоянная рубрика «Фонтанки» под условным названием «Горожане жалуются на хамскую парковку» днём 30 сентября пополнилась сразу двумя кадрами.

Водитель KIA Ceed на Садовой улице, 9, поставил машину вторым рядом так, что проехать не могли ни легковушки, ни даже трамваи, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Оставляем госномер автомобиля открытым, чтобы Госавтоинспекции было проще найти нарушителя.

«КИА», по данным «Фонтанки», принадлежит 30-летнему петербуржцу, занимающемуся бизнесом. ПДД он нарушает редко, за 2019 год за ним числится только один штраф. «Фонтанка» дозвонилась до мужчины. Он признал факт нарушения и рассказал, что не рассчитал габариты и отсутствовал 10–12 минут. «Очень жаль, что доставил неудобства», – добавил автомобилист.

Реклама



Чаще всего неаккуратная парковка запирает трамваи на узких улицах Петроградской стороны, например на набережной Карповки, в Свечном переулке, а также в спальных районах, например на Косыгина у «Народного», там, где трамвайные пути пересекают проезжую часть. Парковка вторым рядом — бич Большой Конюшенной улицы: там не церемонятся покупатели ДЛТ и, в редких случаях, посетители библиотеки.

Второй сегодняшний случай совсем другой. В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» не указали ни адреса, ни номера автомобиля. Видно только, что старый «Порш Кайен» стоит, видимо, у рабочего входа в супермаркет, так что мешает он не сильно. И надо учесть, что для осуществления парковки водителю пришлось преодолеть три ступеньки.