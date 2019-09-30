У «натуральных» продуктов потребуют документы. Над новыми правилами работает Роскачество

Производителям продуктов придётся доказывать, что мед горный, вода ключевая, а их продукт традиционный. Пересмотреть правила маркировки товаров поручил вице-премьер Алексей Гордеев Минсельхозу, Минпромторгу и другим профильным ведомствам.

Как 30 сентября пишет РБК, инициативу выдвинули в Роскачестве. По мнению специалистов, маркировка «ключевая вода», «традиционный рецепт» или же «горный мёд», как и заявления о том, что продукт «природный», часто вводят покупателей в заблуждение. И зачастую не соответствуют действительности, так как для того, чтобы написать это на этикетке, производителю не нужно никаких подтверждений.

Это же касается и отметки «nature»: люди верят, что покупают еду и воду природного происхождения, хотя часто это лишь маркетинговый ход.

В Минпромторге СМИ заявили, что их специалисты совместно с Росстандартом уже работают над письмом директора департамента агропромышленного комплекса правительства с просьбой рассмотреть предложение и изменить техрегламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». В случае успеха слова об уникальности продуктов на упаковке производителям придётся подтверждать документами.