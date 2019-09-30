Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октября
При выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому. Для каждого будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и, если большая часть доходов у человека уходит на погашение долгов, новых кредитов ему не получить. Проблемы ждут и поручителей недобросовестных заемщиков. «Фонтанка» рассказывает, как можно избежать ограничений.
1 Как это работает?
По новым требованиям Центробанка России, чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва. А это прямой путь к снижению показателя его собственного капитала, проблемам с ЦБ и лишению лицензии. Очевидно, что банкам с закредитованными заемщиками будет проще вообще не связываться.
Они старались этого не делать и раньше, но теперь правило общее для всех игроков рынка. Изменения вступили в силу 1 октября. А действующий порядок сохранится до октября 2020 года только для автокредитов и кредитов на сумму до 50 тысяч рублей.
2 Зачем это нужно?
Министр экономического развития Максим Орешкин не раз заявлял о том, что ситуация в потребительском кредитовании становится опасной. Уже 15% заемщиков тратят на выплаты долгов более 70% своего дохода. А новые правила выдачи займов, как уверяла глава Банка России Эльвира Набиуллина, замедлят темпы роста потребкредитования с текущих 20% до 10-15% в год.
3 Как узнать свой ПДН?
Рассчитать свою долговую нагрузку можно самостоятельно. Для этого надо к сумме ежемесячных платежей по текущим кредитам прибавить платеж по предполагаемому кредиту. А полученную цифру разделить на среднемесячный доход за год и умножить на сто.
Например, у петербуржца Петра ежемесячный доход 30 тысяч рублей и действующий автокредит, по которому он каждый месяц отдает 15 тысяч. И он хочет взять еще один кредит на новый iPhone 11, с ежемесячным платежом в 5 тысяч. Но для начала ему надо узнать свою долговую нагрузку. Сложить платежи по текущим кредитам с платежом предполагаемого займа, сумму разделить на доход и умножить на сто: (15000 + 5000) / 30000×100 = 66,7%. То есть долговая нагрузка Петра с новым займом будет уже 66,7%. И это плохой показатель, так как рискованным для банков считается уровень выше 50%.
4 А если я поручитель?
При расчете долговой нагрузки будут учитываться кредиты, в которых человек выступил поручителем, если по таким кредитам есть просрочки более 30 дней. Если кредит с поручительством выплачивается без просрочек, на долговую нагрузку он не повлияет.
5 Есть ли исключения?
В первую очередь заемщиков с высокой долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в получении или рефинансировании кредита. Или предлагать более высокие ставки.
Новые требования не распространяются на льготные образовательные кредиты, а также ипотеку с господдержкой — для заемщиков с долговой нагрузкой не выше 60%.
6 Как получить кредит закредитованным гражданам?
Можно попробовать увеличить размер подтвержденного дохода. Например, предоставить документы о сдаче в аренду квартиры, подработке или любом другом доходе. Также можно привлечь созаемщика — тогда при вычислении ПДН будет использован суммарный доход. Можно попробовать рефинансировать кредиты под меньший процент – тогда уменьшается размер текущих платежей, а ПДН улучшится.
7 Может, тогда взять микрокредит?
На них новые правила тоже распространяются. С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тысяч рублей и более тоже будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику. Если показатель будет превышать 50%, МФО будут нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).
8 Решит ли это нововведение проблемы с закредитованностью населения?
Критики ограничений соглашаются, что официально ограничения могут снизить темпы роста потребительского кредитования. Но проблему шестилетнего падения реальных доходов, из-за которого люди и залезают в долги, это не исправляет. Альтернативой привычному потребкредитованию могут стать карты рассрочки, которые позволяют потребителю без декларирования доходов приобрести товары в партнерских магазинах.
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