Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октября

1 Как это работает?

По новым требованиям Центробанка России, чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва. А это прямой путь к снижению показателя его собственного капитала, проблемам с ЦБ и лишению лицензии. Очевидно, что банкам с закредитованными заемщиками будет проще вообще не связываться.

Они старались этого не делать и раньше, но теперь правило общее для всех игроков рынка. Изменения вступили в силу 1 октября. А действующий порядок сохранится до октября 2020 года только для автокредитов и кредитов на сумму до 50 тысяч рублей.