В Крыму угнали служебный «Мерседес» министра ЖКХ, разбили и бросили

Полиция Крыма начала проверку по факту ДТП с участием министерского автомобиля. Машину похитили и бросили после аварии.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября в Симферополе. Около двух часов ночи в городском ГИБДД сообщили о ДТП с участием автомобиля Mercedes на улице Калинина. Со слов очевидцев, водитель «Мерседеса» бросил машину и скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

Прибывшие на место полицейские нашли разбитую легковушку без водителя. В ОП №1 «Железнодорожный» поступило заявление о том, что этот «Мерседес» был угнан неизвестными. Полиция начала проверку.

Mercedes оказался министерским. Как сообщает информагентство «Крыминформ» со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма, это служебная машина главы ведомства Дмитрия Черняева, она находится на балансе ГКУ РК «Автобаза совета министров республики Крым». В пресс-службе также добавили, что из автомобиля украли документы водителя.