«Север-Метрополь» купил французскую кондитерскую Renardi в Москве

Петербургская группа «Север-Метрополь» купила 75,1% долей московской кондитерской компании ООО «Союз три» (кондитерский дом Renardi). Об этом «Фонтанке» 30 сентября сообщила представитель группы Анастасия Шурыгина.

Судя по данным ЕГРЮЛ, сделка по покупке «Союз три» состоялась 27 сентября. ООО «Север-Метрополь» получило 50% долей, еще 25,1% компании приобрело связанное с «Севером» АО «Метрополь». Оставшиеся 24,9% остались у сооснователя компании француза Дидье Ренара. В петербургской группе не смогли оперативно рассказать подробности сделки.

Кондитерский дом Renardi был основан в Москве в 2005 году. Компания специализируется на приготовлении тортов, пирожных и выпечки из натуральных продуктов по классическим французским рецептам. Кондитерские изделия Renardi продаются в сетях «Стокманн» и «Глобус Гурмэ», а также «Перекрестках» и магазинах Spar в Москве. Кроме того, Renardi готовит эксклюзивные свадебные, детские и корпоративные торты на заказ.

Один из бывших владельцев ООО «Союз три» – Константин Серебряков – до этого работал генеральным директором в ООО «Интелли», принадлежащем известному российскому ресторатору Аркадию Новикову.

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В последние годы финансовое положение компании ухудшалось. Если в 2014 году ее выручка составляла 287,4 млн, то к 2018-му она сократилась более чем в два раза – до 121,8 млн рублей, а чистая прибыль в 57,8 млн рублей превратилась в убыток на 12 млн.

Петербургская компания «Север-Метрополь» принадлежит семье Шевченко, доля в 40% – у предпринимательницы Елены Шевченко. У компании действует больше 80 точек кафе-кондитерских, ей также принадлежит фабрика на Выборгской стороне площадью 6,5 тыс. кв. м. Около половины продукции «Север-Метрополь» продает через федеральные сети «Ашан», Prisma, Spar, «Семья» и другие. В прошлом году выручка компании составила 1,7 млрд рублей. Ранее в «Север-Метрополе» заявляли о планах открыть еще около 70 точек до конца 2019 года, а также выйти на московский рынок.