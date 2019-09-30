«Черномырдину» грустно: крупнейший в мире неатомный ледокол напугал Петербург тревожными гудками и фонтанами
Жители Северной столицы жалуются на тревожные гудки со стороны Адмиралтейских верфей. Они продолжаются больше часа и заставляют петербуржцев переживать в соцсетях.
Как рассказали «Фонтанке» 30 сентября на верфях, гудит у них, но никакого ЧП нет. Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» проходит швартовные испытания и проводит наладку внешних звуковых систем оповещения других судов. Также уже несколько часов на набережной лейтенанта Шмидта очевидцы наблюдают фонтаны. На верфях объяснили, что это испытания системы пожаротушения.
Беспокойства, впрочем, не беспочвенные. Постройка ледокола идет с регулярными ЧП. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года в пожаре пострадали двое других работников.
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Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на «Балтийском заводе». Сроки сдачи судна неоднократно переносили. «Балтийский завод» должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находятся в стадии завершения.