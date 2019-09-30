«Черномырдину» грустно: крупнейший в мире неатомный ледокол напугал Петербург тревожными гудками и фонтанами

Жители Северной столицы жалуются на тревожные гудки со стороны Адмиралтейских верфей. Они продолжаются больше часа и заставляют петербуржцев переживать в соцсетях.

Как рассказали «Фонтанке» 30 сентября на верфях, гудит у них, но никакого ЧП нет. Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» проходит швартовные испытания и проводит наладку внешних звуковых систем оповещения других судов. Также уже несколько часов на набережной лейтенанта Шмидта очевидцы наблюдают фонтаны. На верфях объяснили, что это испытания системы пожаротушения.

Беспокойства, впрочем, не беспочвенные. Постройка ледокола идет с регулярными ЧП. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года в пожаре пострадали двое других работников.