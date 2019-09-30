Группа RBI стала партнером выставочного проекта «Метаморфозы» в БДТ

Предоставлено компанией Группа RBI

В пространстве Большого драматического театра в середине ноября откроется выставочный проект «Метаморфозы» (12+). Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга как одно из событий, приуроченных к Году Театра в России. В качестве партнера также выступила девелоперская Группа RBI.

Выставка объединяет художественные миры выдающихся российских театральных сценографов: Александра Бенуа, Михаила Шемякина, Юрия Купера, и Эдуарда Кочергина. Название проекта неслучайно. Ведь основная задача сценографа – преобразование пространства и времени на сцене, создание формы для игры сюжетов и смыслов. Проект также ставит целью показать те метаморфозы, которые претерпевало сценографическое искусство за последнее столетие.

Наконец, «Метаморфозы» представляют зрителю художественные миры выдающихся российских театральных деятелей, каждого из которых можно назвать многогранной, «ренессансной» личностью. Это люди «мира искусства» в самом широком смысле, талант которых раскрывается в разных сферах, проходя собственные метаморфозы.

«В сценографии сливаются воедино несколько видов искусства: театр, живопись, дизайн, танец и музыка. Интересно, что и про девелопмент можно сказать то же самое: зодчество, дизайн, совершенство технического исполнения, искусство управления – для нас всё это важные составляющие того, чем мы занимаемся. Нам всегда была интересна интеграция девелопмента и искусства – то, что мы называем The art of real estate. Оригинальные предметы современного искусства – живопись, графику, скульптуру, художественные фото, арт-объекты и инсталляции – вы можете увидеть во многих наших домах», – поясняет президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.