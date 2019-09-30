«Водка есть, а пельменей нет». СМИ обнародовали материалы прослушки сотрудников СКР, подозреваемых в получении взятки от Шакро Молодого

Обвиняемые в получении взятки в 1 млн долларов бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела. Как пишет 30 сентября «Коммерсантъ», из документов следует, что деньги следствие так и не нашло. Кроме того, предполагаемый взяткодатель — вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) — во время допроса опроверг свое лидерство в преступной среде.

Адвокаты подозреваемых рассказали «Коммерсанту», что все доказательства вины их клиентов якобы построены только на показаниях бывшего заместителя руководителя столичного главка СКР Дениса Никандрова, который, по мнению защиты, мог оговорить коллег.

Кроме того, в деле содержатся распечатки телефонных, кабинетных и квартирных переговоров подозреваемых — они заняли целый том, поскольку сотрудники ФСБ прослушивали коллег из СКР несколько месяцев. Однако речи о деньгах в этих разговорах не идет, утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов. И приводит пример: 11 мая 2016 года, почти сразу после якобы состоявшейся передачи взятки, Дрыманов, Крамаренко и Максименко встретились в служебной квартире последнего. Встреча началась с того, что Крамаренко позвонили из федерального СКР и попросили забрать выпившего Максименко из ресторана на Арбате, где тот устроил скандал. Решив все вопросы, он отвез коллегу домой, а по дороге они прихватили спиртного. Продолжили выпивать следователи в квартире Максименко, а уже под утро вызвонили Дрыманова, попросив по дороге прихватить еды, поскольку «водка есть, а пельменей нет». При этом о деньгах или взятках в течение всего застолья речи не шло. Зато офицеры пели военные песни, чаще других звучала «Болванкой вдарило по танку...».

Также адвокаты утверждают, что в деле так и не установлен конкретный взяткодатель — он просто называется «приближенным к вору в законе Калашову З. К.» лицом. Также, по мнению защиты, ФСБ не пыталась найти миллион долларов из той самой взятки. Например, Никандрову никто даже не задавал вопросы о судьбе его доли в 200 тыс. долларов. При обыске квартиры и дачи, а также проверке всех счетов Дрыманова следователи нашли 18 тысяч евро. У полковника Крамаренко не обнаружилось и этого.

Наконец, в деле постоянно упоминается о том, что сотрудники СКР якобы вступили в сгоров с «ворами в законе», однако Уголовный кодекс такого понятия не содержит, подчеркнули адвокаты. Сам Калашов на допросе заявил: «Никакого отношения к преступной иерархии я не имею, руководства преступным сообществом РФ не осуществляю, прозвища в криминальном мире у меня нет».