«Главстрой Санкт-Петербург» поддержал проект «Чего хочет Парнас?»

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» присоединился к исследовательскому проекту «Чего хочет Парнас?».

Одним из его этапов стал соседский фестиваль «Активация», в рамках которого на территории ЖК «Северная долина» появились новые объекты благоустройства, придуманные и построенные самими жителями.

Идеи тактического урбанизма (создания небольших временных объектов силами жителей) были реализованы на территории жилого комплекса «Северная долина» в ходе проведения соседского фестиваля «Активация» 29 сентября. Во дворе дома на улице Федора Абрамова 19, к. 1 появились новые объекты благоустройства из дерева, придуманные и созданные самими жителями под руководством профессиональных архитекторов и мастеров.

Идея проекта заключается в изучении потребностей жителей района и моделировании дворовых пространств с учетом полученных результатов, в том числе силами самих жителей. Для проведения пилотного исследования в августе этого года был выбран один из дворов «Северной долины». Урбанисты изучили, как жители обычно используют придомовую территорию, собрали предложения для дополнительного оснащения двора, создали макеты возможных объектов благоустройства. В результате народного голосования лучшие идеи — деревянные игровые столы и трибуна-трансформер для комфортного общения соседей — были отобраны для воплощения.

Возведение новых элементов благоустройства сопровождалось фестивальной программой. Гостей праздника ожидали лекции на разнообразные темы от дизайна и экоактивизма до раздельного сбора мусора, а также спортивные и настольные игры, мастер-классы для детей и взрослых по живописи, гипсовой лепке, шерстяной акварели.

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»: «Конструктивная инициатива жителей может способствовать дополнительному развитию любого района. Поэтому, узнав о проекте «Чего хочет Парнас?», управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» с удовольствием поддержала начинание. Мы планируем и дальше развивать работу в этом направлении, взаимодействуя с жителями и экспертами, в том числе в вопросах благоустройства. Благодаря нашим общим усилиям «Северная долина» станет еще более комфортным для проживания районом. Будем рады, если опыт реализации данного проекта, который совместно реализуют жители, урбанисты, застройщик и управляющая компания, будет полезным для применения в масштабах нашего города и в других регионах».

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ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.