Матч «Зенита» в Лиге чемпионов продлит работу петербургского метро

Три станции метро закроются на вход позже из-за матча отборочного тура Лиги чемпионов, который пройдет 2 октября в Петербурге. «Зенит» примет на домашнем стадионе португальскую «Бенфику».

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в ночь со 2 на 3 октября до часу ночи будет продлена работа станций «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая».

При этом остальные станции метрополитена закроются на вход по обычному графику, а вот на выход — только после проследования последних поездов с пассажирами.

Матч начнется на «Газпром Арене» в 22 часа.