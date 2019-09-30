В доме на Товарищеском, где в 2017-м задержали предполагаемых террористов, эвакуировали подъезд

Жителей одного из домов в Невском районе Петербурга отправили подышать свежим осенним воздухом. В это время подъезд проверяла полиция.

Фотографиями операции поделились 30 сентября пользователи «ВКонтакте», сообщив об эвакуации дома №22/1 по Товарищескому проспекту. На снимках видно, что во дворе припарковался микроавтобус группы разминирования полицейского ОМОНа. В четыре часа местные жители написали, что осмотр подъезда окончен, проживающим разрешили вернуться в свои квартиры.

«Фонтанка» запросила комментарии ГУ МВД и Росгвардии.

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Напомним, этот дом уже эвакуировали в апреле 2017 года, правда, в тот раз угроза была реальная – в здании обезвредили взрывное устройство. В ходе спецоперации были задержаны вероятные пособники террориста, взорвавшего бомбу в метрополитене. Один из них, 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов, квартировал в доме №22/1 на Товарищеском.

3 апреля 2017 года на перегоне станций метро «Сенная площадь» – «Технологический институт» сработало взрывное устройство. Погибли 15 человек, в том числе предполагаемый смертник 22-летний Акбаржон Джалилов, который рос в киргизском городе Ош.