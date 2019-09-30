Два жилых комплекса компании «Лидер Групп» стали победителями престижного конкурса

фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

Архитектурно-строительный конкурс «Лидер строительного качества» ежегодно отмечает лучшие проекты капитального строительства Северо-Западного Федерального округа.

В этом году от компании «Лидер Групп» в состязании принимали участие жилые комплексы «Нахимов» и «Балканы». Примечательно, что оба проекта одержали победу в разных номинациях. Так, ЖК «Нахимов» лидировал в бизнес-классе, а ЖК «Балканы» стал лучшим в сегменте комфорт-класса. Накануне в Фонде имущества Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения победителей.

«Я хочу поздравить и номинантов, и призеров этого конкурса. Здесь были представлены лидеры отрасли. Для Госстройнадзора качество – это, в первую очередь, безопасность и надежность. Спасибо вам за ваш труд!», – отметил врио начальника Службы государственного строительного надзора Вячеслав Захаров.

Конкурс «Лидер строительного качества 2019» проводился в несколько этапов. Экспертный совет, в состав которого входят представители Госстройнадзора, саморегулируемых организаций, Центра качества строительства и профильного профсоюза, в течение сентября побывал на 21-ой строительной площадке, каждая оценивалась по утвержденным критериям. Это и соответствие выполняемых работ требованиям нормативных технических документов и проектной документации, наличие системы контроля качества выполняемых работ, организация строительства.

«Лидер Групп» уже не в первый раз одержала победу в этом престижном строительном конкурсе. В разные годы лидерами строительного качества были признаны ЖК «Медалист» и ЖК LENINGRAD. «Компания и впредь продолжит принимать активное участие в подобных мероприятиях и будет всячески поддерживать развитие здоровой конкуренции на строительном рынке», – заявили в пресс-службе девелопера.

Все о жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/