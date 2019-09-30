Вырази он свой протест на граните – пришлось бы хуже. К закрашенной надписи на ограде Русского музея сформировалось паломничество

В Петербурге стало одной достопримечательностью больше. С утра к решетке Михайловского дворца спешат желающие посмотреть, на месте ли еще нецензурная надпись против Путина и ФСБ, нанесенная накануне.

Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

30 сентября горожане надписи не обнаруживают: ее закрасили. Но с удовольствием подмечают, что на участке ограды более темная краска, а под ней – капли на мостовой. Росгвардеец, состоящий в охране территории дворца и находящийся в будке за оградой, рассказал, что произошло ЧП часа в три, а закрасили вечером. «Сразу поймали, выбежали и вон там ловили», – показывает в сторону центральной части площади с памятником Пушкину.

На вопрос, чего ж тогда злоумышленнику дали дописать нехорошее – букв-то много! – отвечает: «Так он наклонился, оттуда не видно, а людей много ходит».

Русскому музею еще повезло: надпись была нанесена на окрашенный чугун. Если бы хулиган выразил свой протест на граните – пришлось бы хуже. Так, вспоминает сотрудник Росгвардии, однажды уже пришлось оттирать другую надпись, когда ее нанесли со стороны корпуса Бенуа, где другой материал.

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В Русском музее «Фонтанке» пояснили, что непотребство было устранено сотрудниками жилищно-коммунальной службы Центрального района. Это вкупе с вечерней темнотой и объясняет невнимательность при выборе цвета. Но решение не окончательное.

«Сейчас обсуждается вопрос о реставрации чугунного цоколя парадной ограды и подсчитывается ущерб, нанесенный музею, – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения культуры. – Реставрационные работы будут согласовываться с КГИОП».

В администрации Русского музея поддерживают версию, что хулигана задерживала все-таки вневедомственная охрана, которая, впрочем, тоже относится к Росгвардии. Действия сотрудников Росгвардии, охраняющей Русский музей, там комментировать отказываются.

Напомним, уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении 42-летнего Игоря Соколова было возбуждено вечером 29 сентября. Пойманный злоумышленник отказался отвечать на вопрос о смысле содеянного. Из предыдущих проблем с законом у него только одна – неуплата алиментов, за что мужчина провел 4 месяца в колонии-поселении. В среде политических активистов ранее замечен не был.