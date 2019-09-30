В Мурманской области заявили о намерении открыть новый пункт пропуска на границе с Финляндией

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о договорённостях в правительстве России по поводу реализации нескольких крупных проектов в регионе, среди которых – строительство нового пункта пропуска на границе с Финляндией. Об этом 30 сентября сообщает "СеверПост".

По данным издания, власти региона намерены отремонтировать дорогу из Ковдора в финский Савукоски и организовать там КПП.

Также решается вопрос о выделении внушительных средств на реконструкцию и удлинение взлётно-посадочной полосы мурманского аэропорта.

Сейчас из Мурманской области в Финляндию можно въехать через МАПП "Салла" и "Лотта". Как сообщили "Фонтанке" в Росгранстрое, в госпрограмме финансирование строительства нового пункта пропуска не предусмотрено.