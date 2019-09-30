Саудовская Аравия открыла въезд для россиян по туристической визе

Россия появилась в уточненном списке стран, для которых Саудовская Аравия открыла въезд по туристической визе. Ранее перечень был короче.

По данным Ассоциации туроператоров России на 30 сентября, Россия вошла в список стран, граждане которых смогут беспрепятственно въезжать в страну. Оформить электронную визу онлайн получится за 80 долларов. Она действует три месяца.

Помимо России из стран бывшего Союза в список 49 попали только Казахстан, Латвия, Литва и Эстония.

Отметим, что на 27 сентября список был короче на 14 позиций. И России в нем не было.

Реклама



Сообщение о том, что власти Саудовской Аравии ждут у себя туристов из 49 стран, появилось 27 сентября. По новым правилам женщины смогут приехать в королевство без сопровождения мужчин и не носить традиционную одежду. При этом гостям запрещено посещать священные для мусульман Мекку и Медину, также им придётся ограничить употребление алкоголя.

До этого попасть в страну могли только участники деловых встреч, паломники и сотрудники местных компаний. В декабре 2018 года Саудовская Аравия впервые начала выдавать визы тем, кто хотел бы посетить спортивные соревнования и концерты.