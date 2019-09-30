Муниципальный депутат пожаловался Бастрыкину на спикера петербургского ЗакСа. Просит возбудить дело о вмешательстве в выборы

Депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин направил заявление на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором сообщает о вмешательстве спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова в муниципальные выборы Петербурге. Тот и не отрицает.

О том, что заявление подано в электронной форме, сам Кунин сообщил «Фонтанке» 30 сентября. В нем он ссылается на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, которая говорила на заседании комиссии о вмешательстве Макарова в выборы. Сам спикер также подтвердил этот тезис. «Конечно, я абсолютно согласен: я вмешивался в эти выборы. Я представляю "Единую Россию", – говорил спикер 25 сентября. - Цель любой партии — завоевание власти. На этих выборах сражались все партии. Я делал все, чтобы кандидаты "Единой России" побеждали на этих выборах».

«Таким образом, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, замещающий государственную должность, фактически подтвердил вмешательство в избирательный процесс, давление на избирательные комиссии с использованием должностного или служебного положения, – пишет Кунин в заявлении. – В соответствии с п. 4 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или) избрания кандидатов».

Далее Кунин сообщает, что в соответствии с ч. 3 ст. 141 УК РФ вмешательство наказывается штрафом, принудительными работами на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом. «В связи с вышеизложенным прошу провести проверку и возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 141 УК РФ в отношении председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова», – подытоживает депутат.