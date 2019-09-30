Бездомные хостелы, безвизовые туристы и бесшашлычные балконы. Как изменится жизнь петербуржцев и бизнеса после 1 октября

1 Электронные визы для въезда в Петербург

На этой неделе Петербург ожидает первых туристов, которые посетят Северную столицу по электронной визе. С 1 октября жители 53 стран смогут оформить въезд на территорию города и Ленинградскую область в упрощенном порядке — подав заявку на сайте министерства иностранных дел. В список стран, для которых действует специальный режим, вошли большинство государств ЕС, а также некоторые страны Ближнего востока и юго-восточной Азии.

Петербург давно добивался права на электронные визы. По расчету Смольного, число приезжающих иностранцев благодаря им вырастет в полтора раза – с 4 млн в 2018 году до 6 млн человек в 2021 году. Правда, пока добраться в Северную столицу с таким документом можно будет только на автомобиле, автобусе, корабле и самолете. Въезд железнодорожным транспортом по техническим причинам невозможен.