Бездомные хостелы, безвизовые туристы и бесшашлычные балконы. Как изменится жизнь петербуржцев и бизнеса после 1 октября
1 Электронные визы для въезда в Петербург
На этой неделе Петербург ожидает первых туристов, которые посетят Северную столицу по электронной визе. С 1 октября жители 53 стран смогут оформить въезд на территорию города и Ленинградскую область в упрощенном порядке — подав заявку на сайте министерства иностранных дел. В список стран, для которых действует специальный режим, вошли большинство государств ЕС, а также некоторые страны Ближнего востока и юго-восточной Азии.
Петербург давно добивался права на электронные визы. По расчету Смольного, число приезжающих иностранцев благодаря им вырастет в полтора раза – с 4 млн в 2018 году до 6 млн человек в 2021 году. Правда, пока добраться в Северную столицу с таким документом можно будет только на автомобиле, автобусе, корабле и самолете. Въезд железнодорожным транспортом по техническим причинам невозможен.
2 Запрет хостелов в жилом фонде
Количество туристического жилья в Петербурге заметно сократится. С 1 октября начнут действовать поправки в Жилищный кодекс, запрещающие оказание гостиничных услуг в жилом фонде. Это означает, что хостелы и мини-отели, расположенные в многоквартирных домах, будут вынуждены закрыться.
Ранее Смольный оценил, что точно прекратят работу 44 хостела на 770 номеров. Позже выяснилось, что еще 308 гостиниц на 3 тысячи номеров тоже вряд ли смогут избежать выселения, поскольку не смогут перевестись в нежилой фонд. Сами участники рынка говорят, что отелей в жилых домах гораздо больше — около 1,5 тысяч. Но не все они успели получить официальный статус, поэтому выпали из поля зрения чиновников.
Пока хостельеры заняли выжидательную позицию. Часть из них приостановит работу на время низкого сезона, часть отзовет классификацию и переформатируется под квартиры, которые сдаются покомнатно.
3 Взять потребкредит будет сложнее
1 октября вступят в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Прежде чем принимать решение об одобрении займа, кредитные организации отныне должны оценить уровень долговой нагрузки клиента. Высокий показатель не обязательно повлечет отказ, но банк будет обязан заморозить на счетах больше резервных средств.
С помощью таких требований Центробанк рассчитывает бороться с закредитованностью населения: банкам будет невыгодно создавать дополнительные резервы, а значит, условия выдачи ужесточатся. Ранее регулятор отмечал, что совокупный уровень долговой нагрузки россиян в первой половине 2019 года достиг 10,4%. Это является пиковым значением с 2014 года.
4 Фрукты подешевеют, сыр подорожает
Корректировка ставок налога на добавленную стоимость может повлечь за собой удешевление или подорожание некоторых продуктов. Так, с 1 октября размер налога на фрукты и ягоды снизится с 20% до 10%. С помощью этой меры правительство рассчитывает стимулировать импортозамещение: сэкономленные на налоге средства фермеры будут вкладывать в развитие своих садов, надеются чиновники.
А вот для пальмового масла НДС, наоборот, вырастет с 10 до 20%. Данный продукт считается главным заменителем животных жиров в молочной продукции. С его помощью производители сдерживали рост цен на сыры и творог. Отмена льготного НДС для пальмового масла даст бюджету до 5 млрд рублей, рассчитывали депутаты Госдумы. Но заводы Северо-Запада создали запасы ценного ингредиента: за первые пять месяцев импорт пальмового масла вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
5 Запрет жарить шашлыки на балконе
Одними из самых обсуждаемых в Интернете изменений стали новые правила пожарной безопасности. В своих разъяснениях МЧС уточнило, что под понятие «открытого огня», который с 1 октября нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, попали и сигареты, грили, мангалы, и даже свечи. Пользователи соцсетей поспешили высмеять запрет. Но позднее ведомство уточнило, что курение на балконе все же не подпадет под ограничение, если не создает угрозы пожарной безопасности.
6 «Сплошная кассация»
С 1 октября в России корректируется судебная система: заработают кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Они будут рассматривать жалобы на решения первой инстанции. В Петербурге расположены Третий кассационный и Второй апелляционный суды общей юрисдикции. Их территориальная подсудность распространяется на субъекты Северо-Запада, а апелляционный также будет рассматривать жалобы на решения судов Москвы, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.
Одновременно начнёт действовать механизм «сплошной кассации». Это означает, что суды не будут предварительно отбирать жалобы для коллегиального рассмотрения. Нововведения позволят более эффективно исправлять судебные ошибки и повысят правовую защиту граждан и бизнеса, ранее комментировал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
7 «Безлимитный» европротокол
«Потолок» страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГИБДД с 1 октября вырастет до 400 тысяч рублей по всей стране. Ранее максимальный размер выплаты по европротоколу составлял 100 тысяч рублей, хотя в ряде регионов (в том числе в Петербурге и Ленобласти) в качестве эксперимента планка уже была повышена. Оформить ДТП по упрощенной схеме можно, если в аварии участвуют только два транспортных средства, у обоих водителей есть ОСАГО, нет погибших и пострадавших и не был причинен ущерб третьим лицам.
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