Смольный может выкупить усадьбу Орловых-Денисовых

Компания «БалтикСтрой», владелец разрушающейся усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, направила администрации Петербурга письмо с предложением о выкупе памятника. Об этом со ссылкой на председателя КГИОП Сергея Макарова написала на своей странице в Facebook глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Компания с предложением выкупа расположенного в Коломягах здания, которое входит в ансамбль «Усадьба Орловых-Денисовых», обратилась на тот момент к врио губернатора Александру Беглову в середине августа 2019 года. На данный момент инициативу о переходе объекта в собственность города поддержал комитет по охране памятников.

В июне стало известно, что КГИОП прорабатывает механизм изъятия федерального памятника у «БалтикСтроя», так как собственник с 2013 года так и не провел работы по сохранению объекта культурного наследия. Согласно решению арбитража, завершить работы компания должна была до 14 января 2019 года.

Усадьба Орловых-Денисовых расположена по адресу: Коломяги, Главная улица, дом 32. Здание возвели в стиле позднего классицизма по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839 – 1841 годах. После революции здание последовательно использовалось в качестве клуба, кинотеатра, детского дома для инвалидов и дома престарелых.

Во владение «БалтикСтроя» усадьба перешла в 2013 году. Собственник обязан привести объект в надлежащее состояние, однако так и не приступил к работам. Весной КГИОП потребовал наложить на объект арест.