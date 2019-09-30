Ресторанная усталость. В Петербурге открылось на 20% меньше заведений общепита, чем в прошлом году

На основных торговых магистралях в центре Петербурга прибавилось свободных мест. Как говорится в отчете международной консалтинговой компании Colliers International, в третьем квартале 2019 года показатель вакантности на центральных торговых коридорах увеличился на 1,2 п.п., до 6,8%. За июль – сентябрь 2019-го закрылись 23 магазина и ресторана, тогда как открылись 16.

Основной причиной стали «усталость» некоторых концепций, а также некорректный выбор ретейлерами формата и локации для заведений, отмечают аналитики.

Наиболее существенно показатель вакантности увеличился на Старо-Невском проспекте (+3,5 п.п.), где прекратили работу ресторан «ВАСАБИ&РОЗАРИО», а также магазин посуды и предметов интерьера Aura of Bohemia. Продолжила терять арендаторов и улица Рубинштейна (+2,4 п.п.). Там закрылись «Винный шкаф» и Surf Coffee.

Новые заведения открывались, но не так активно, как год назад. Всего за январь – сентябрь 2019-го в центральных районах Петербурга появилось не менее 115 новых концептуальных заведений общественного питания, что на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее. К примеру, на Невском проспекте появилась новая точка ресторанного холдинга ZimaLeto Group – бистро Panda Comanda, на Большом пр. П. С. заработал винный бар с израильской кухней Sababa Bar, а на ул. Рубинштейна – бар Zazazu.

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Аналитики Colliers International также указывают на тренд партнерства небольших кофеен с салонами связи и книжными магазинами. Компании «Теле 2» и One Price Coffee готовят открытие салона на Невском проспекте, а «Билайн» объявила о создании бренда «Билайн и кофе» в рамках экспансии своих салонов в коллаборации с кофейнями. Бистро «Футура» появится в помещении магазина «Республика» на Невском проспекте.

По словам руководителя департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимира Каличавы, снижение темпов открытий характерно для третьего квартала. «Традиционно заведения общепита активнее открываются весной, перед наплывом туристов, нежели осенью», – говорит он. В первом квартале следующего года вакансия на основных торговых коридорах Петербурга планомерно снизится, считает эксперт.