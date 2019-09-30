Полицейские загнали тонированную «Ладу» на трамвайные пути. Корочками водитель не козыряла, но от протоколов это не уберегло

Коллекцией протоколов за нарушение правил дорожного движения закончилась для хозяйки «Лады» поездка по центру Петербурга. В нежелании отвечать за затемнённые стёкла девушка попыталась оторваться от полиции, но шансов гонщице не оставили.

О тёмной «Ладе» в окружении машин ДПС на Старо-Петергофском проспекте днём 30 сентября рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, машину осматривали, одетая в розовое хозяйка скучала рядом со сцепленными за спиной руками. Трамваи, которым проверка перегородила проезд, выстраивались в очередь.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, очевидцы застали финал. ВАЗ-2114 ещё за полчаса до полудня был замечен отдельным батальоном дорожно-патрульной службы №5 на Адмиралтейской набережной. Сотрудников заинтересовала чрезмерная тонировка, водителя попросили остановиться, но полицейские были проигнорированы. «Лада» удирала примерно пять километров, ПДД были позабыты.

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В районе Старо-Петергофского проспекта, 16, нарушительницу удалось блокировать. Из-за руля достали девушку 24 лет, «дышать в трубочку» она категорически отказалась. Полицейские закономерно составили протокол об отказе, который предполагает, в том числе, лишение прав на срок до двух лет. Кроме того, водителю вменили выезд на встречную полосу и проезд на «красный».

«Сидит, улыбается. Дверь сама себе открыла», – описали нарушительницу очевидцы.

Разбираться её забрали в отдел полиции. По информации «Фонтанки», ВАЗ зарегистрирован на девушку 1995 года рождения. Недобропорядочным водителем её не назвать: за два года штрафы она получала дважды. К служебному транспорту, который тормозят сегодня в Петербурге, её «Лада» не относится, заверили в УГИБДД. Однако работа в органах, если верить открытым источникам, девушке знакома.

Автовладелица с сентября прошлого года значится учредителем микропредприятия, специализирующегося на дизайне. До этого она искала работу администратором в столице. В резюме указывала опыт работы юрисконсультом в многопрофильном холдинге и ведущим специалистом в прокуратуре Московской области. Там она полгода якобы отвечала за документооборот.