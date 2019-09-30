Дорожники в Ленобласти вывели зимнюю технику, чтобы остановить подрядчиков «Газпрома»

Дорожная техника начинает блокировать прокладку веток газопроводов в Волховском и Бокситогорском районах Ленинградской области. Там строители превратили региональные трассы в грязное месиво, в котором вязнут автомобили.

Как сообщили «Фонтанке» 30 сентября в пресс-службе областного дорожного комитета, ГКУ «Ленавтодор» дало команду дорожным службам перекрыть часть подъезда к деревне Бесовка в Бокситогорском районе и участок дороги Мыслино – Дуброво – Зеленец в Волховском. В эти минуты на дороги выводят зимнюю технику.

Соглашение региона с ООО «Газпром инвест» предусматривает ремонт этих участков. Он должен быть сделан осенью, но сейчас это невозможно: газпромовские подрядчики продолжают рубить и вывозить лес, чем наносят ещё больший урон покрытию дорог. Дорожники намерены держать «оборону» до тех пор, пока строители газопроводов не устранят все замечания.

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Масштабное строительство газопроводов в ряде районов Ленинградской области наносит значительный ущерб дорожному покрытию, в комитет и «Ленавтодор» поступают многочисленные жалобы жителей. 21 сентября при прокладке ветки газопровода под «Северный поток – 2» обрушился четырёхметровый участок региональной дороги Зуево – Новая Ладога.

Соглашение о взаимодействии с ООО «Газпром инвест» стоимостью чуть более 1 миллиарда рублей было подписано администрацией Ленобласти в декабре 2018 года. Компания обязалась обеспечить обслуживание и ремонт региональных дорог, задействованных при строительстве магистральных газопроводов в Лужском, Тихвинском, Тосненском, Гатчинском, Бокситогорском, Волховском, Киришском, Волосовском и Кингисеппском районах.