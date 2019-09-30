«Под четким контролем правительства». Фрунзенский радиус не успели открыть в сентябре, как обещали

На новом участке Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары») в последний день сентября продолжается пусконаладка и тестовые испытания. Ранее после отмененного в последний момент открытия глава города Александр Беглов обещал открыть станции к концу месяца.

«На сегодняшний день завершаются пусконаладочные работы инженерных систем и оборудования на построенном участке продления Фрунзенского радиуса, на завершающей стадии находятся тестовые испытания линии, – сообщили «Фонтанке» 30 сентября в пресс-службе КРТИ. – По их окончании будет принято решение о начале эксплуатации трех станций Фрунзенского радиуса для пассажиров. О конкретном времени запуска будет сообщено дополнительно. Данный вопрос находится под четким контролем правительства Санкт-Петербурга».

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако затем передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября.

Первый пробный поезд поехал в июле 2019 года, а в августе Александр Беглов заявил, что станции откроют в сентябре. В последний день лета он назначил дату на 5 сентября. Тем не менее прямо по ходу церемонии было принято решение продолжить эксплуатацию станций в тестовом режиме. Это объясняли тем, что новый участок метро не готов к нештатным ситуациям. Кроме того, не было выдано заключение о соответствии Ростехнадзора. «С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками, – заявил Беглов в тот же день на своей странице «ВКонтакте». – Метро откроется в сентябре, но – когда будет полная гарантия безопасности».