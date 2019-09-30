Ювелирный подземный девелопмент (Часть 2)

Мы продолжаем свой рассказ о тонкостях нулевого цикла строительства, а также о том, с какими трудностями на «подземном» этапе может, порой совершенно неожиданно, столкнуться девелопер, и как с ними справиться.

LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65»

Второй проект, о нулевом цикле строительства которого пойдет речь, – «Московский, 65», реализуемый в авторском сегменте LEGENDA Business (первую часть материала читайте здесь). Проект включает 4 корпуса переменной этажности, два закрытых двора без машин, подземный паркинг собственную коммерческую инфраструктуру в виде торговых галерей, выходящих на центральную аллею, и пешеходный променад по периметру комплекса. Проект обрамляют здания – памятники, над объемно-пространственными решениями и фасадами которых в разное время работали известные архитекторы И.И. Шарлемань, А.Ф. Твелькмейер, A.M. Соколов, И.И. Фомин, В.А. Матвеев и другие.

«Подземный» этап строительства этого проекта может стать, пожалуй, самым непредсказуемым, ведь для сооружения подземной части проекта девелоперу нужно будет пройти через несколько исторических слоев, при этом позаботившись о полной сохранности исторических зданий, расположенных по периметру участка застройки.

Само место, где располагался бывший завод «Петмол», имеет богатую историю, начинающуюся с конца 18 века и заканчивая переводом производственных мощностей молочного завода на окраину города в 2008-2009 годах.

Участок будущего «Московского, 65» – последний фрагмент большой территории, подвергшейся в последнее десятилетие редевелопменту. Известно много историй от девелоперов, уже реализовавших здесь свои проекты, об обнаружении под землей многочисленных фрагментов снарядов времен Великой Отечественной Войны. В годы блокады эта часть города подвергалась массированным бомбардировкам из-за находившихся там стратегически важных промышленных предприятий. В послевоенные годы территория так и не была как следует очищена, и десятки снарядов пролежали под землей более семи десятилетий.

Это далеко не все, что таит котлован. Следы своей жизнедеятельности, безусловно, оставил и молочный завод. Все эти «подземные» трудности участка в центральном районе города – вполне ожидаемые, и застройщик к ним заранее морально и технически готов.

Первый этап «прощупывания» – стадия формирования свайного поля. Бетонные сваи погружают под землю на глубину до 25 метров с частотой 1 свая на 10 кв.м. При погружении сразу становится понятно, есть ли какое-либо препятствие или неизвестный объект. Это определяется, в частности, по характеру вытесняемых грунтов или наличию специфических запахов. Такая частота свайной сетки не позволяет пропустить какие-либо неприятные сюрпризы. В настоящий момент свайное поле уже сформировано. Это отнюдь не значит, что все трудности у девелопера остались позади, однако свайная «разведка боем» прошла успешно.

LEGENDA Intelligent Development

Подземный этап строительных работ на этом объекте – довольно продолжительный (до 15 месяцев) и трудоемкий. На всем протяжении строительства компания проводит геотехнический мониторинг – это обязательное требование при строительстве в квартале сложившейся застройки, тем более, при наличии охраняемых объектов в непосредственной близости от стройплощадки.

Замеряется поведение грунтов и наличие воздействий на окружающие здания, попадающих в 30-метровую зону от границ строящегося объекта. Эту функцию выполняет независимая аккредитованная организация.

Для каждого здания разработана собственная программа наблюдения, а также утверждены необходимые мероприятия по сохранению. Так, согласно проекту, согласованному с Государственной инспекцией охраны памятников Санкт-Петербурга (ГИОП), и геотехническому обоснованию LEGENDA выполнила усиление фундамента зданий – памятников и сделала противокапиллярную гидроизоляцию (инъекции цементным раствором), то есть заполнила существующие швы между каменной кладкой для предотвращения возможного разрушающего эффекта в результате насыщения швов водой.

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Продолжение следует.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru