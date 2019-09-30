«Лента» переезжает на Кипр. Ретейлер меняет юрисдикцию после прихода новых акционеров

Продуктовый ретейлер «Лента» намерен сменить юрисдикцию компании с Британских Виргинских островов на Кипр. Такое решение вынесено на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 22 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

В случае получения разрешения на перерегистрацию, официальное наименование компании будет изменено с Lenta LTD (частная компания с ограниченной ответственностью) на Lenta PLC (публичная компания с ограниченной ответственностью). У нее появится новый учредительный договор и устав.

На практике это будет означать, к примеру, что у акций компании появится номинальная стоимость. Кроме того, генеральный и финансовый директор потеряют право автоматически входить в состав совета директоров.

На внеочередном собрании акционерам предлагается переизбрать совет директоров в полном составе. Сейчас в него входят Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

Причины смены юрисдикции не уточняются. Ранее «Лента» сменила акционеров: в апреле «Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по приобретению акций ретейлера у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% «Ленты». Докупив ценных бумаг у миноритариев, холдинг консолидировал 77,99% акций ретейлера. Еще 0,93% приходится на квазиказначейский пакет; 0,04% – у директоров и менеджмента. В свободном обращении находится 21,04% ценных бумаг.