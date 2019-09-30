Европротокол с 1 октября станет «безлимитным» по всей России

В октябре «потолок» страхового возмещения при оформлении ДТП по европротоколу вырастет до 400 тысяч рублей во всех регионах России. Пока что такой «безлимитный» европротокол действует только в Петербурге, Москве, Подмосковье и Ленобласти.

С 1 октября 2019 года на всей территории России автовладельцы смогут получить возмещение в пределах всей страховой суммы по ОСАГО по риску причинения вреда имуществу (максимально 400 тысяч рублей), напоминает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). А с 1 ноября в Москве, Петербурге, Ленобласти и Подмосковье заработает новое приложение, которое должно значительно упростить оформление европротокола.

Оформить ДТП по упрощенной схеме, без вызова ГИБДД, можно, если в аварии участвуют только два транспортных средства, у обоих водителей есть ОСАГО, в аварии нет погибших и пострадавших и не был причинен ущерб третьим лицам. На возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если между участниками ДТП нет разногласий, водители зафиксировали на фото автомобили и их повреждения и отправили изображения в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».

Если водители не пришли к согласию, но второе условие выполнено, то потерпевший в ДТП может получить возмещение по европротоколу в пределах 100 тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД наглядно напомнили водителям, как оформить европротокол, при помощи инфографики.