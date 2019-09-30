Женщина отсудила у бывшего мужа унитаз. Тот в ответ потребовал одеяло из верблюжьей шерсти

Жительница Пермского края дотошно подошла к разделу имущества с бывшим мужем. Как сообщили 30 сентября в пресс-службе Управления федеральных судебных приставов по региону, она смогла отсудить у мужа крайне оригинальный список предметов — вплоть до унитаза.

«Сотрудникам ФССП пришлось скрупулезно собирать вещи, истребованные женщиной у бывшего мужа. Кроме автомобиля ВАЗ-21214, холодильника, зимнего пальто и шубы из натурального меха, она была намерена вернуть себе сушилку для белья и для посуды, 20 кухонных полотенец, 3 простыни, 2 комплекта постельного белья, плед, картины и даже унитаз», – рассказали в УФССП.

Мужчина же в ответ подал встречный иск и заявил о своих правах на «различные инструменты, 4 комплекта постельного белья, одеяла из верблюжьей шерсти, подушки, напольные паласы, чайный сервиз». Поделить имущество бывшие супруги смогли только с помощью приставов.