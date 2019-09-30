Петербуржца подозревают в насилии над десятилетней падчерицей. Мать спохватилась спустя два года

Полиция задержала 46-летнего жителя Невского района по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Свои фантазии мужчина якобы удовлетворял посредством малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, отмечая, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Фонтанке», что заявление на фигуранта написала его 43-летняя сожительница. Женщину на подозрения навело нетипичное поведение дочери. Она, хоть и была замкнутой, но с недавних пор стала бояться идти домой. Мать поговорила с ребёнком и выяснила страшное – в 2017 году её возлюбленный позволил себе разврат с тогда ещё восьмилетней девочкой, сняв для этого квартиру в другом районе Петербурга.

Заявление в Следственный комитет было написано молниеносно. Отмечается, что перед походом в СК сожители не ругались, а значит мотив мести исключён.