Седьмой лот ЖК NEWПИТЕР введен в эксплуатацию

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», входящая в объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого лота в жилом квартале NEWПИТЕР, строящегося в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Дому присвоен милицейский адрес: гп. Новоселье, Адмиралтейская ул., д. 3.

Седьмой лот – это 6-этажный кирпичный дом, состоящий из пяти секций и рассчитанный на 171 квартиру. Общая площадь объекта – 15 063,40 кв. м. В корпусе запроектировано 71 однокомнатная, 80 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир площадью от 33 до 80 кв. м. Студии в проекте отсутствуют.

Проектом благоустройства территории ЖК NEWПИТЕР, разработанной профессиональными урбанистами, предусмотрена организация закрытых дворов без доступа без машин, размещение детских и спортивных площадок, велопарковок, а также пешеходного бульвара с различными тематическими зонами. Одной из особенностей благоустройства данного корпуса является размещение на смежной территории шестого и седьмого лотов закрытой зоны для отдыха жильцов и занятий садоводством.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Стоит отметить, что жилой квартал NEWПИТЕР – неоднократный победитель федеральных и региональных премий и конкурсов: Urban Awards, КАИССА, ЛенОблСоюзСтрой и других. Только в июне этого года квартал NEWПИТЕР стал победителем премии Urban Awards сразу в двух номинациях – «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области», а в сентябре вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами федеральной премии Urban Awards.

В настоящее время в жилом квартале NEWПИТЕР продолжается строительство 8, 9 и 10 лотов, а также общеобразовательной школы на 550 учащихся.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/