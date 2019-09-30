На Петербург идет шторм. Ветер достигнет 24 метров в секунду

Дождь с сильным ветром ждет в первый день октября Петербург. При этом атлантический циклон сохранит в городе теплую погоду.

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает горожан ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 1 октября в Петербурге ожидаются местами сильные дожди. А юго-западный и западный ветер усилятся до 15-20 метров в секунду. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Температура воздуха днем на таком фоне поднимится до +10, а ночью не упадет ниже +9.

Напомним, что город греет очередной атлантический циклон, который накрыл Петербург обширной облачной спиралью .