В Париже прощаются с Жаком Шираком. Французы провожают президента аплодисментами, на церемонию прилетел Путин

На церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париж 30 сентября приехали политические лидеры со всего мира и журналисты. Местные жители аплодировали, когда гроб с телом везли по улицам из Дома инвалидов в церковь Сен-Сюльпис.

Crowds lining the streets of Paris applaud as the coffin of Jacques Chirac is driven past to his funeral service #f24 pic.twitter.com/L5mN16AxsN

Как пишут французские СМИ, перед началом прощания вдова Ширака Бернадетт Ширак посетила закрытую мессу в Кафедральном соборе Дома инвалидов.

Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон выразил почтение и постоял около покрытого флагом гроба. Также приехали на церемонию трое экс-президентов Франции: 93-летний Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд.

За несколько часов до начала церемонии прощания все корреспонденты сложили оборудование и вещи, чтобы их проверили полицейские собаки.

В полдень 30 сентября в Париж прибыл Владимир Путин.

Российский президент неоднократно говорил о том, что восхищается Жаком Шираком, тот был его политическим кумиром. Из аэропорта Путин сразу прибыл в Сен-Сюльпис.

Journalists and mourners gathering this Monday in front of Saint Sulpice church to mourn the late French president, Jacques #Chirac. Among the world leaders who’ve made the trip to #Paris for the commemoration – Vladimir #Putin, who said he greatly admired Chirac. #F24 pic.twitter.com/y848eXC93o