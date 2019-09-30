По старой схеме. Приход храма-самостроя в Южно-Приморском парке просит у Смольного здание в безвозмездное пользование

Приход храма Покрова Божией Матери обратился в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой передать в безвозмездное пользование здание храма, которое стоит в Южно-Приморском парке. Информацию «Фонтанке» 30 сентября подтвердил представитель прихода.

Храм на проспекте Доблести напротив дома номер 24, корпус 1, построили в 2015 году. Предполагалось, что здание – первый этап большого храмового комплекса. Предварительно участок площадью 17 тыс. кв. м вывели из состава парка и отдали приходу в аренду.

Существующее здание приход возвел незаконно — в отсутствие разрешения на строительство. В феврале по иску комитета имущественных отношений арбитражный суд признал самострой собственностью города.

В мае 2019 года, когда территорию оградили забором, местные жители заподозрили, что приход намерен продолжить строительство, и вышли на митинг. Протестующие предложили провести референдум по вопросу, строить ли храмовый комплекс или ограничить приход уже существующим зданием, а остальной участок вернуть в состав парка.

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«Отказались рассматривать (заявку на проведение референдума) с формулировкой, что предмет, который мы указали, не входит в компетенцию муниципальных депутатов. Мы подали в суд на отказ рассматривать нашу заявку?» – прокомментировал координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о схемах легализации церковных самостроев на городских землях. После возведения такого храма городские власти в судебном порядке признают собственность объекта за собой, однако не сносят его, а позднее передают в собственность прихода.