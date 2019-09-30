КГИОП взял под охрану интерьерные плитки с рыбами и попугаями в доходном доме Кончиелова

Смольный включил в число предметов охраны декоративные керамические плитки с глазурью, которые украшают вестибюль дома и вставки квартирных дверей. Об этом 30 сентября сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Летом 2019 года волонтеры движения «ГЭНГЪ» под надзором реставраторов и по согласованию с комитетом отмыли слои краски, под которыми скрывалась глазурированная плитка. КГИОП добавил облицовку стен вестибюля и исторические заполнения дверных проемов, ведущих в квартиры, в перечень предметов охраны. На плитке изображены рыбы с кораллами и попугаи. Сохранились три дверных заполнения с такими декоративными элементами.

В 2017 году в ходе ремонта по заказу ЖКС №3 Центрального района рабочие начали демонтировать историческую плитку. Жители дома подняли тревогу и обратились в комитет по охране памятников.

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Доходный дом В. П. Кончиелова на Исполкомской улице, 5, был построен в 1910-1911 годах. Здание — образец стиля модерн. Проект разработал архитектор Константин де Рошфор. В 2009-м дом включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.