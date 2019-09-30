Уральский депутат напал на инспектора рыбоохраны, мешавшего ему удить. Сам парламентарий уверен, что боролся с браконьерами

Суд в Курганской области признал депутата Макушинской городской думы виновным в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Об этом 30 сентября сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, депутат приехал на озеро отдохнуть с друзьями. Компания выпила и приступила к рыбалке. Им помешал инспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, на которого и напал депутат с нецензурными выкриками. Суд посчитал вину парламентария доказанной и оштрафовал его на 110 тыс. рублей по ч. 1 ст. 318 УК и ст. 319 УК.

Имя депутата в СК не назвали, однако, как пишет «Новый день», речь идет о директоре детско-юношеской спортивной школы и члене «Единой России» Юрии Яганцеве. Он заявил изданию, что якобы увидел, как инспектор договаривается с браконьерами, предлагая им «разойтись полюбовно».

«Я не выдержал и вмешался. Как это полюбовно разойтись? Если ты представитель закона, то доводи дело до конца», — заявил Яганцев. Он уточнил, что штраф уже оплатил.