Девочка-подросток получила тяжелые травмы, переходя дорогу по «зебре» в Кронштадте

Серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло утром 30 сентября в Кронштадтском районе Петербурга. Водитель с 11-летним стажем сбил девочку на переходе.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 8 по Кронштадтскому шоссе в Кронштадте. Около 7:50 33-летний мужчина на автомобиле KIA Sportage сбил девочку 2002 года рождения.

В результате произошедшего пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП в ГИБДД ведут проверку.

Накануне, 29 сентября, на улице Коллонтай автомобиль вылетел на тротуар у пешеходного перехода. Тогда пешеходу повезло – успел отскочить.