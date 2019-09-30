Под Петербургом помощник гранатомётчика удирал от полиции сначала на старенькой «Ладе», а потом на своих двоих. Спешка сгубила

Реальный квест подарил себе на выходной военнослужащий войсковой части в Выборгском районе Ленобласти. Он успешно завладел чужим автомобилем, вышел победителем из гонки с полицией, но засыпался на деталях.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, накануне около четырёх утра на фиолетовый ВАЗ-21099 полицейские обратили внимание в посёлке Каменка в рамках операции «Нетрезвый водитель». Сидевшему за рулём махнули жезлом, но покорности не встретили. Автомобиль 1997 года выпуска развернулся и погнал в сторону Выборга.

Машину настигли через полкилометра. Она была брошена на обочине у лесополосы, водитель и пассажир ринулись в чащу. Заметить их успели, изловить – нет. Впрочем, интриги не было: личность лихача подсказал осмотр салона. Там нашли второпях забытую куртку с военным билетом на имя военнослужащего воинской части 02511 с дислокацией в Каменке. Разбитое пассажирское стекло со стороны водителя вместе со следами на передней двери и сломанным замком зажигания подсказывало, что последний раз машиной завладели насильно.

Через несколько часов в отделе полиции явку с повинной подписал стрелок – помощник гранатомётчика, в начале месяца отметивший 20-летие. Фиолетовую «Ладу» он приметил в посёлке Красная Долина в три часа после полуночи, на ней же собирался прибыть в часть, на внимание дорожной полиции не рассчитывал. С его слов, силы он оценил здраво, поэтому спасаться от преследования решил на своих двоих.

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Хозяином «Лады» оказался 53-летний житель Красной Долины. Машину он оставил ночевать у дома, о пропаже узнал от полиции, когда получал назад с рассказом о её приключениях.

«Фонтанка» запросила комментарий у Западного военного округа.