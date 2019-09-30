На Жени Егоровой забил фонтан горячей воды. Брызги достали до третьего этажа

Гейзер высотой в три этажа забил днём 30 сентября в Выборгском районе Петербурга. Фото и видео опубликовали в соцсетях местные жители.

Фонтан забил во дворе дома №12/1 по улице Жени Егоровой. Сообщается, что горячую воду уже отключили, на месте прорыва образовалась огромная яма. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Сети в этом районе принадлежат ГУП «ТЭК СПб». В пресс-службе предприятия сообщили, что технологическое нарушение произошло на трубопроводе диаметром 219 мм. На потребителях ремонтные работы не отразятся – здания переведены на резервную схему теплоснабжения. Вытекание уже локализовано.