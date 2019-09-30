Послания Путина с красивыми видеороликами обойдутся бюджету дополнительно более чем в 200 млн рублей

Новый красочный формат посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2020, 2021 и 2022 годах обойдется федеральному бюджету в 217,5 млн рублей.

Как сообщил 30 сентября источник «Коммерсанта», деньги пойдут на аренду и обустройство помещения, установку мультимедийного оборудования и создание видеороликов.

Как пишет издание, в следующем послании Путин, скорее всего, подведет итоги первого полноценного года реализации нацпроектов, что потребует привлечения внимания и визуализации достижений. А к выборам в Госдуму 2021 года власть будет заинтересована выводить на общественно-политическое поле новые лица и новых лидеров общественного мнения.

Впервые послание стало мультимедийным в 2018 году. Путин говорил о социально-экономическом развитии страны и вопросах обороноспособности, ярко подкрепляя слова видеорядом с перспективными видами вооружений. Последняя часть вызвала наибольший отклик — в особенности за рубежом. Россию начали обвинять в нарушении международных договоров из-за разработок нового оружия, о котором рассказал президент.