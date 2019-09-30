Легендарная пышечная останется на Большой Конюшенной: бабушкам-собственницам продлили аренду на три года

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга продлил аренду помещения легендарной пышечной на Большой Конюшенной, 25, где заведение работает уже более 60 лет.

Как сообщили 30 сентября в КИО, договор на новый срок будет заключен без торгов с собственником пышечной — ООО «Желябова 25» с помощью предоставления государственной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Срок преференции, установленный УФАС, – 3 года. Но и после этого срока пышечную не должны выселить на улицу — собственники смогут вновь обратиться за продлением аренды.

«Фонтанка» подробно рассказывала о бизнесе главной петербургской пышечной. Хозяйки заведения разменяли по 70 лет, а эксперты называют их временами убыточный бизнес «торговлей спичками». Денег выкупить свое помещение в окружении элитных бутиков и ресторанов у них нет — нужно 40 млн рублей.