Петербургом снова руководит врио губернатора. Александр Беглов ушел в отпуск менее чем через две недели после принятия присяги

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск. Две недели вместо него городом будет руководить вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба Смольного, плановый отпуск Беглова продлится с 30 сентября по 13 октября.

Александр Беглов был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. По итогам выборов 8 сентября за него отдали голоса 64,44% проголосовавших — 734,9 тысячи петербуржцев. 18 сентября прошла церемония принесения присяги, после которой Беглов избавился от приставки «врио».