Черчесов вызвал шестерых игроков «Зенита» на матчи сборной против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром.

Всего в список вошли 25 футболистов, из которых шестеро представляют петербургский «Зенит». Полностью состав выглядит так:

вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

Реклама



полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ2020 против Шотландии и Кипра!

Билеты на встречу с Шотландией можно купить на сайте https://t.co/AJcbKFSIMa ? pic.twitter.com/OoGQMCI69e — Сборная России (@TeamRussia) September 30, 2019

Матч сборной России с Шотландией пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 по московскому времени. Встреча с Кипром состоится 13 октября в Никосии на арене GSP и начнется в 19:00 по московскому времени. Подготовку к матчам команда начнет 6 октября в Новогорске.