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Спорт
30.09.2019 13:11
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Песня Валерия Меладзе оскорбила сборную Грузии по регби

На проходящем в Японии Кубке мира по регби разгорелся скандал. Регбистов сборной Грузии возмутил тот факт, что после реализованных ими попыток организаторы включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке.

В воскресенье, 29 сентября, в матче Кубка мира по регби сборная Грузии обыграла команду Уругвая со счетом 33:7. Выбор композиции для празднования показался для грузинских спортсменов максимально странным.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — цитирует капитана грузинской команды Джаба Брегвадзе Apsny.ge.

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг заявил, что Международному совету регби необходимо проявить внимание к этому вопросу.

«Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура», — отметил Хейг.

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Справка:

Напомним, что летом отношения между Россией и Грузией обострились. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну. На фоне этой ситуации российские авиакомпании начали фиксировать массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, говорил вице-премьер Максим Акимов.

Такое решение было вызвано беспорядками в Тбилиси, начавшимися 20 июня в связи с визитом российского депутата Сергея Гаврилова в парламент страны, сообщало издание Sputnik Грузия. В ходе Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло главы грузинского парламента. После этого мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики. На акции протеста ее участники потребовали отставки спикера парламента и проведения выборов исключительно по пропорциональной системе. Требования были выполнены.

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