Песня Валерия Меладзе оскорбила сборную Грузии по регби

На проходящем в Японии Кубке мира по регби разгорелся скандал. Регбистов сборной Грузии возмутил тот факт, что после реализованных ими попыток организаторы включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке.

В воскресенье, 29 сентября, в матче Кубка мира по регби сборная Грузии обыграла команду Уругвая со счетом 33:7. Выбор композиции для празднования показался для грузинских спортсменов максимально странным.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — цитирует капитана грузинской команды Джаба Брегвадзе Apsny.ge.

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг заявил, что Международному совету регби необходимо проявить внимание к этому вопросу.

«Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура», — отметил Хейг.