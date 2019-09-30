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Происшествия
30.09.2019 13:26
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Огненный гриб и паника среди очевидцев. Взрыв танкера с россиянами на борту попал на видео

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Момент взрыва танкера с российской командой в южнокорейском городе Ульсан попал на видео. Инцидент, напомним, обошёлся без жертв, пострадавших много.

На записи, опубликованной в соцсетях 30 сентября, видно, как люди в порту разбегаются, осознав, что сейчас прогремит взрыв, и как пламя грибом встаёт над портом.

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В субботу, 28 сентября, на танкере-химовозе Stolt Groenland, перевозившем 25 тыс. тонн, в порту Ульсан произошел взрыв, ставший причиной пожара, затем огонь перекинулся на соседнее судно Bow Dalian под флагом Сингапура. В результате произошедшего пострадали 18 человек: трое моряков Bow Dalian, девять служащих порта, осуществлявших его разгрузку, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции, один из них находится в тяжёлом состоянии, уточняет РИА Новости. По данным ТАСС, в ходе эвакуации и тушения пострадали шесть южнокорейских спасателей и 12 человек с танкера — девять граждан Южной Кореи и трое иностранцев. Они получили ожоги или отравление дымом.

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