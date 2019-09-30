Туроператоры рассказали, зачем россияне поедут в Финляндию зимой

Hannes Becker, Visit Finland

Спрос россиян на зимние туры в Финляндию растёт, сообщает 30 сентября Ассоциация туроператоров.

Интерес к поездкам в Суоми на зимние каникулы в этом году проснулся достаточно рано. Так, в «Русском Экспрессе» отмечают, что активный спрос на отдых в Финляндии в холодный сезон отмечался еще два месяца назад, а первая продажа на период новогодних праздников была сделана ещё в феврале 2019 года. Специалисты «Интуриста» ожидают 25-процентное увеличение турпотока по этому направлению. В TUI Россия спрос характеризуют как «стабильно хороший».

По данным представителей отрасли, больше всего россияне хотят попасть в зимнюю сказку Рованиеми. Лапландия, родина Санта-Клауса, традиционно становится центром притяжения туристов со всего мира в зимний период. Вторые по популярности – горнолыжные туры, топ-3 замыкает отдых в SPA-отелях.

У некоторых туроператоров поездку пока ещё можно купить со скидкой.