Современная архитектура Кубатуры

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».

Автор проекта – архитектурная студия KVADRAT, один из лидеров в проектировании общественных пространств Санкт-Петербурга, разработала современный и удобный концепт внутреннего пространства нового торгового центра.

«Рациональность и мобильность. Быстроменяющееся пространство, время, бизнес заставляют максимально быстро реагировать на все изменения. Мода скоротечна, интерьер должен быстро реагировать, а значит мобильно меняться. Компании быстро развиваются, растут, расширяются, а значит пространство должно быть максимально подвижно и быстро меняться под потребности компании.

В то же время компании имеют необходимость рационально использовать дорогостоящие квадратные метры, поэтому в моду вошла актуальная планировка openspace, требующая определенной конструкции мебели, своего цветового решения. Рациональность выражается – в выборе базового стиля, на основе которого можно создавать и корректировать образы компании. Минимализм дает возможность создать максимально вариабельное решение.

Образы: строгость, минимализм.

Цвета: разбеленные палитры зеленого, голубого, песочного цветов, серебристые, вся гамма серого. Локальные цветовые пятна, динамика графического решения.

Фактуры: прозрачность, металлические поверхности, имитация матового стекла, перфорированные элементы, блестящие элементы.

Акценты: графические работы, фирменные принты, живые горшечные растения», – так описывает внутреннюю концепцию нового центра Владимир Кузнецов Генеральный директор, Главный Архитектор Проекта компании KVADRAT.

Мы надеемся, что яркий дизайн Кубатуры будет по достоинству оценен как арендаторами, так и посетителями.

Центр мебели и интерьеров «Кубатура»

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.9

Станции метро: «Бухарестская», «Международная».

150 тыс.кв. метров, 3 этажа.

Товарные группы: мебель, отделочные материалы, интерьер, декор, свет.

kubatura.spb.ru