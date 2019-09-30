На все воля его. В Петербурге суд прекратил дело священника, отказавшегося лечить смертельно больную дочь

Красносельский суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела священника Юрия Сычева, который обвинялся в смерти родной дочери. Его жена тоже избежала наказания.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

«Они обвинялись в преступлениях небольшой тяжести», – уточнили в пресс-службе.

Протоиерей Георгий Сычев (по паспорту — Юрий) и его жена Елена Сычева в 2011 году удочерили девочку с ВИЧ-инфекцией. Медики неоднократно предлагали лечение, ребенка регулярно госпитализировали из дома в тяжелом состоянии, но каждый раз Сычевы подписывали добровольный отказ от госпитализации. В августе 2017 года ребенок умер.

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Дело Сычевых слушалось с октября прошлого года. Сроки давности истекли к августу 2019-го. Священник и его жена заявили ходатайства о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям.

Сычев является настоятелем нескольких храмов, в том числе в СИЗО «Кресты», строящегося храма при Санкт-Петербургском университете МЧС, храма-часовни при больнице Гааза. Сан протоиерея получил в июне 2017 года.