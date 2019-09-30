Дворник Богинич избежал возмездия за харассмент уборщицы: вопрос убрали с повестки ученого совета СПбГУ

Члены ученого совета СПбГУ не узнают о любовных похождениях и крепких выражениях вузовского дворника Николая Богинича и не смогут назначить ему наказание. Вопрос сняли с повестки заседания, намеченного на 30 сентября, по уважительной причине.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе вуза, заболел обвинитель Богинича — профессор Геннадий Богомазов, он же — председатель комиссии по этике университета. Поэтому пока рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок.

Богинича и его девиантное поведение 27 июня отметили обсуждением пять почетных профессоров СПбГУ на заседании университетской комиссии по этике. Темой для обсуждения стала докладная, в которой говорилось, что в общении с коллегами он постоянно использует нецензурные выражения, хамит, а в отношении женщин допускает неприличные жесты. В частности, хватает сзади уборщицу Алексееву. Сам дворник в интервью «Фонтанке» все обвинения категорически отверг и заявил, что готов обратиться к президенту Путину.