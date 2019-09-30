«Левада-центр»: Почти половина россиян чувствуют себя бедными

Россияне считают, что бедными можно назвать те семьи, в которых средняя зарплата члена семьи составляет не больше 12,5 тысяч рублей. Доходы 40% граждан находятся ниже этой границы.

Как сообщается 30 сентября в опросе «Левада-центра» о «субъективной границе бедности», тот доход, который сами россияне считают нормальным, – не меньше 16,8 тысячи на человека. В реальности такие деньги получают лишь 7% опрошенных. Остальные – в два раза меньше.

Для поддержания нормального уровня жизни в семье, по мнению респондентов, необходимо около 38 тысяч на человека. В 2018 году требовалось на тысячу рублей меньше. Как отмечают специалисты, «субъективная граница бедности», то есть то, как сами люди оценивают свое положение по сравнению с желаемым, проходит выше прожиточного минимума на 11,6% и зависит от уровня потребительских настроений.

Понимание того, какой доход стоит считать «нормальным», варьируется по стране: если в Москве горожанам в среднем требуется от 51,7 до 59,8 тысячи, то жители небольших городов согласны получать от 35,4 до 40,4 тысячи в месяц.

Реклама



Как 27 сентября сообщили в Высшей школе экономики, потребительский сектор отечественной экономики находится в депрессии, россияне стали меньше покупать. Тенденция коснулась даже сферы парфюмерии и косметики. Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составляет 11,2 тысячи рублей.

АНО «Левада-центр» включена в список иностранных агентов Минюста РФ.